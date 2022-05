Méryl LONJARET

Assistante logistique polyvalente pour la société AMD, groupe KATOEN NATIE.



Le client de notre société est VOLVO LOGISTICS. Les échanges se font donc principalement en anglais.



Au quotidien, je suis chargée des commandes et expéditions, de la gestion du stock, du planning de production, des litiges, etc.

Je prends également en charge le lancement de nouveaux projets, la mise en place de nouveaux flux ainsi que les instructions de travail et leur application par le personnel.

La partie relation clients/fournisseurs occupe une bonne partie de mon temps avec le traitement des contrats, la facturation, le recouvrement, etc.



Comme le dit mon titre, je suis polyvalente et ce terme me caractérise plutôt bien.



Je suis de nature très rigoureuse avec un grand sens de l'organisation. Ayant l'esprit d'équipe et toujours très souriante, j'aime le contact clientèle.

Je dois gérer au quotidien beaucoup de missions à la fois, j'ai donc une assez bonne maîtrise du stress.



Je parle couramment l'espagnol et je pratique l'anglais.

Les langues sont la base d'une bonne réussite aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle, j'y attache donc beaucoup d'importance et ne voit pas un avenir professionnel sans pouvoir exercer les langues au quotidien.



J'aspire plus tard à vouloir créer mon propre projet professionnel, mais dans un premier temps je souhaite acquérir une très bonne expérience.