Cédrine PIOT

Personne expérimentée pour avoir couvert au travers d'un parcours varié en terme de domaine d'activité (Industries Chimie/Pharmacie/Biotechnologie) et enrichissant pour avoir mené des missions diverses en terme de gestion administrative, comptabilité, RH auprès de la direction générale dans une entreprise en création et en développement.

L'aspect Affaires Réglementaires complète et renforce également mes compétences en terme de gestion de dossiers pharmaceutiques en France et à l'Export, de gestion du temps et des priorités avec beaucoup de rigueur.

Mes atouts principaux dans mon savoir-être: esprit d'équipe, facilité dans les relations humaines et d'intégration, goût du service, facilité pour le travail en autonomie par délégation.







Mes compétences :

sciences du vivant

industrie pharmaceutique

Biotechnologie

Affaires réglementaires

Anglais courant professionnel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

CEGID comptabilité générale/protocole de transmiss