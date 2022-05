Meryl MAMIE

Titulaire d’un BTS Communication et préparant à la rentrée un Bachelor Marketing Commerce et Négociation je suis à la recherche d'un employeur pouvant me recruter en contrat de professionnalisation.



J'ai une expérience en tant qu'assistante de projet marketing dans lequel j'ai contribué au lancement et développement d'un nouveau secteur d'activité. Cette expérience m’a permis de recevoir un prix de stage délivré par la CCI pour avoir finalisée ma mission en développant à long terme un nouveau secteur d’activité.



J’ai su faire preuve d’efficacité et de réflexion dans tous les projets auxquels j’ai contribué en établissement et dans la vie quotidienne. Par conséquent je compte mettre en avant mes qualités professionnelles et personnelles pour mener à bien mon projet et faciliter mon intégration au sein de votre équipe.





Mes compétences :

Planification de projet

Veille concurrentielle

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Print

Marketing produit

Étude de marché

Marketing stratégique