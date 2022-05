Méryll TERREYRE

• Management d’une équipe de vente

• Maitrise du merchandising

• Maitrise des techniques de vente

• Connaissance des ressources humaines (Gestion des plannings de congés,Recrutement de collaborateurs)



• Enthousiaste

• Réactive

• A l’écoute



Mes différentes expériences professionnelles m’ont amenées à connaitre différents secteurs d ‘activités . J ‘ai donc eu l’opportunité de développer un sens aïgue de l’adaptation et du challenge.



Ma volonté est de perfectionner mes connaissances et développer mes domaines de compétences.



Je souhaiterai intégrer une structure qui puisse me permettre de m’épanouir et d’évoluer.



Mes compétences :

management

Merchandising