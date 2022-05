Merzak REMKI

Directeur Central chargé de la Coopération au Commissariat à l'Energie Atomique : 1999 à ce jour

- Programmes et activités de coopération bilatérale et multilatérale.

- Négociations internationales (bilatérale et multilatérale) en relation avec les questions nucléaires.

- Représentativité nationale au niveau des institutions internationales chargées des questions nucléaires.

- Spécialisé en Conventions et Traités internationaux liés au domaine nucléaire (TNP, TICE, Pelindaba, Garanties, autres conventions).

- Spécialisé dans les questions de non prolifération nucléaire, de désarmement nucléaire et d’utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.

- Spécialisé dans les négociations d’accords intergouvernementaux de coopération dans le domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques



Agent National de Liaison avec l'Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) : 2001 – 2012

- Point focal national vis-à-vis des institutions internationales (AIEA – Agence Internationale de l'Energie Atomique, OTICE – Organisation du Traité d'Interdiction Complète des Essais nucléaires) dans le domaine nucléaire



Coordonnateur National AFRA (Accord de coopération régionale pour la recherche, le développement et la formation en sciences et technologie nucléaires) : 2006 - 2012

- Programme de coopération régionale africaine AFRA sous l’égide de l’AIEA



Secrétaire Général du Centre de Recherche Nucléaire de Ain Oussera : 1995 - 1998



Chercheur : Instrumentation et Controle commande des réacteurs nucléaires : 1987 - 1995