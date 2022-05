Merzouk BOUADDOU

Actuellement en recherche d'emploi, je souhaite poursuivre ma carrière dans le monde de la culture. Idéalement, je recherche un emploi d'adjoint du patrimoine en bibliothèque/médiathèque ou un emploi de libraire/ vendeur en librairie.



Je recherche principalement sur Lyon et ses alentours, dans un rayon d'environ 60km. Je recherche également dans l'agglomération de Bourg-en-Bresse et ses alentours. Concernant le poste d'adjoint du patrimoine, je recherche un emploi en France et dans le monde, lorsque l'occasion se présente.



Je souhaite pouvoir mettre en avant mon expérience dans le domaine du contact client/ usager et du conseil ainsi que mes connaissances concernant le monde des bibliothèques et les métiers du Livre afin d'occuper un poste de médiation culturelle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Informatique documentaire

Conseil commercial

Adaptabilité

Bibliothéconomie

Travail en équipe

Force de proposition

Fidélisation client

Accueil des clients

Veille documentaire

Médiation culturelle

Accueil physique et téléphonique

Classement

Veille réglementaire

Recherche documentaire