Mesea LGV SEA

Impliquée depuis la phase de conception de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, MESEA assure la maintenance et l'exploitation de la LGV SEA entre Tours et Bordeaux. MESEA en assure l'entretien depuis la mise en service commerciale en juillet 2017 et pendant toute la durée de la concession, soit jusqu’en 2061.

Notre mission au quotidien : Exploiter et maintenir une infrastructure ferroviaire publique en toute sécurité de manière performante et responsable au service de nos clients et des territoires.



