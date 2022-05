Mesferdon AKOUALA

Titulaire d'un Master 2 en Physique des Matériaux, Mécanique et Modélisation Numérique acquis à l'Université de Nice, j'ai complété ma formation par un Master en Management et Administration des entreprises à l'I.A.E de Nice.



Cette double compétence en sciences et en management m'a permis d'acquérir une vision globale des enjeux de l'industrie et le pilotage de projets.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un poste à l'interface de la science et du business.



Cordialement.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Matlab

MathCAD

Linux

Internet

FORTRAN

C Programming Language

Conduite de projets

AutoCAD

Mécanique

Analyse technique

Méthode des éléments finis