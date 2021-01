Meslet RODOLPHE

Plus de 20 ans d'expérience dans l'univers de l'informatique industrielle et des process agroalimentaire. J'ai débuté ma carrière chez TETRA PAK PROCESSING en tant que Chargé d'affaires automation; les projets que j'ai réalisés m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences dans la gestion de ceux-ci.

Dans la continuité, j'ai pris en charge le poste de Responsable support technique et activités après-vente. A ce poste j'ai réalisé de nombreuses études et rédactions d'offres.

Actuellement chez CHALVIGNAC au poste de responsable automatisme, je réalise de nombreux projet dans le domaine des spiritueux.



Mon parcours professionnel m'a amené à travailler sur l'ensemble du processus des projets. De l'étude à la rédaction des offres mais aussi sur la partie projet et mise en route des chantiers et, pour finir sur le support et le SAV.



Dans ces fonctions, j'ai travaillé pour plusieurs domaines de l'industrie agroalimentaire :



Laitier : Société Flandres Picardie Lait

Aliments préparés : Amora

Brasserie : Société Frigorifique et Brasserie de Tunis

Pharmaceutique : Diagnostica Stago

Thermalisme : Saint Gervais

Cognac : Rémy Martin

Vinaigrerie : Fuchs

Whisky : Domaines des hautes glaces



Et bien sûr, chez de nombreux autres clients...



De formation ingénieur généraliste, je m'adapte rapidement aux contraintes et besoins des clients pour une meilleure efficacité.



Je propose mes compétences dans les domaines suivants :

Gestion de projets, automatisme, électricité, audit, conseil, chiffrage, support, formation, process agroalimentaire, optimisation des pertes matières.



Progiciels :

SIEMENS : TIA PORTAL, WINCC

ABB : SATTLINE, DOX10, ALERT500

AVEVA : INDUSOFT

ACCESS, VB