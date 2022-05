Meslou SAID

L’activité QHSE a renforcé mes qualités relationnelles, mon aptitude au travail en équipe, ma capacité d’analyse et d’organisation.

Aujourd’hui, je souhaite développer ces acquis et les mettre au profit d’une activité permanente au sein d’un environnement dynamique et efficace, aussi de valoriser ma capacité d’anticipation, et surtout dans le domaine qui me passionne.

Mes principaux travaux réalisés:

- Assister dans les comités techniques nationaux pour l’adoption des normes algériennes NA.

- Relancer le SMQ/GERAL qui a été bloqué après la certification ISO 9001V2000 de la société.

- Assister le DG dans ses missions pour le bon fonctionnement de l’entreprise.

- Contrôler des engins et des moteurs rénovés avant la livraison au client.

- Septembre 2008 à ce jour : Membre chargé du volet HSE au sein d’une sous-commission d’élaboration d’un Règlement Technique fixant les normes et standards applicables au stockage des hydrocarbures désigné par Mr. Le Vice Président TRC-SONATRACH.

- Analyser les causes et facteurs déclenchant les accidents de travail.

- Concevoir et élaborer des plans et systèmes QHSE, et contribue à leur mise en place.

- Assurer le suivi de tout projet de développement en matière de HSE.

- Assurer l’intérim du chef de département HSE/GPDF à plusieurs fois pendant son absence.

- Assister aux conseils de direction dans le cadre de budget investissement/Exploitation et présentation des bilans HSE de la direction GPDF.

- Réaliser des inspections et des audits HSE sur les différents sites du gazoduc avec la rédaction de ses rapports.

- Participer au Lancement du Système du permis de travail de toute la Direction.

- Participer à l’organisation de la structure HSE au sein du Terminal Arrivée.

- Participer à l’élaboration du Plan d’Organisation Interne du Terminal

- Participer à la Coordination des activités liées à HSE avec les différentes structures internes (RTO/TRC) et externes à l’entreprise (Ministère/Autorités de la wilaya etc.….).

- Assister à la mise en gaz du terminal (Sous douane) et la livraison du gaz naturel vers MEDGAZ(Espagne) Via la méditerranée .

- Participer à l’installation de la société de gardiennage (2SP) pour la ligne TD/Mocta Douz-Terminal

Arrivée/Béni-Saf.