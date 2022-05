Messalia BEGHRI

Cadre R&D dans l'Industrie du Diagnostic in Vitro, j'ai travaillé durant 9 années en tant que chargée de recherche en biologie moléculaire dans un environnement pluri-disciplinaire (biologie moléculaire, microbiologie, automatisation, miniaturisation) et international.



Désireuse d'acquérir une double compétence business, j'ai suivi le Master en Management Technologique et Innovation de Grenoble Ecole de Management.



J'ai récemment rejoint l'équipe de Global Customer Service de bioMérieux en tant qu'Ingénieur Application en Biologie Moléculaire.



Mes compétences :

diagnostic in vitro

biologie moléculaire

management de l'innovation