De février 2007 à aujourd'hui



Après plus de 10 ans d'expérience en tant que conseillé en gestion de patrimoine . Je développe aujourd'hui au sein de la société Futuracall une approche particulièrement efficace pour optimiser votre patrimoine face à un environnement juridique et fiscal dont la complexité actuelle nécessite un véritable suivi. Le cabinet est basé à Paris et nous intervenons sur toute la France. Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie dassurance, nous avons la liberté de proposer en toute objectivité les solutions les mieux adaptées à nos clients. Notre savoir-faire s'exerce autour de quatre compétences : - Le conseil patrimonial.

Vous donner le meilleur en matière de conseils et services patrimoniaux -

Les placements financiers.

Vous faire partager notre expertise en matière de placements et notre connaissance des marchés financiers - L'optimisation fiscale .

Vous bâtir des solutions personnalisées de réductions d'impôts - La retraite / Prévoyance (Art.83, Madelin, PERCO, PEE)

. Notre intervention à vos côtés Vous permettra de préparer votre avenir et votre retraite en toutes circonstances

Joseph Vergnier

Conseillère en Gestion de Patrimoine

. tél : 09 70 73 29 58



Mes compétences :

Analyse financière

Négociation commerciale

Intelligence économique

Adaptabilité