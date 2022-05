Messaline BENTATA

Par ma formation psychomotrice, je peux mettre en œuvre mes compétences : la danse, le chant, l'équitation auxquels je me suis formée plusieurs années mais aussi les arts plastiques, les art martiaux, la relaxation, le théâtre...

Ma formation (psychologie, neurologie, anatomie et physiologie du mouvement, développement psychomoteur) et les qualités que l’on y développe (écoute, bienveillance, analyse corporelle) me permettent d’établir un bilan psychomoteur pour orienter une prise en charge au plus près des besoins de chaque patient et ce à tous les âges de la vie (enfant, adolescent, adulte, sénior).

Ma profession, au carrefour des disciplines paramédicales, m’apporte l’enrichissement d’une réflexion et d’une collaboration étroite avec d’autres professionnels (masseurs kinésithérapeute, psychologue, orthophoniste, ergothérapeute).



Mes compétences :

Développement personnel

Thérapie de groupe

Gestion du stress

Thérapie individuelle

Thérapie comportementale et cognitive

Bilan psychomoteur

Prise de parole