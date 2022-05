Je prépare le Concours du CAPES en Histoire géographie pour devenir professeur et je cherche un poste à mi-temps dans un collège ou lycée, public ou privée, ZEP ou non, pour renforcer mon expérience et me préparer au mieux pour les oraux.



Mes compétences :

Enseignement

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Pédagogie