Messanh Samuel AYIVI

Titulaire du BTS commence international à l'école supérieure d'administration et de gestion Notre-Dame de l'église de 2015 - 2017. Actuellement en licence 3 gestion commerciale à l'école supérieure des affaires.



- j'ai effectué un stage de 3 mois dans la société interafricaine de transit douanes.

- une semaine de stage au poste commercial à la JIED (Jeunesse Insertion Espoir et Développement).

- un mois de stage à HORIZON IVATO SUPERMARCHÉ en qualité de VENDEUR du 15 octobre au 15 novembre.



Je suis dynamique, attentif et bosseur motivé à travailler avec rigueur. Mes connaissances acquises dans mes domaines de formations m'ont permis d'être un talent.

par ailleurs je suis motivé à acquérir d'autres connaissances (faire d'autres formations) pour être compétitif sur le marché de l'emploi.



Je suis un jeune homme intègre, honnête et franc dans mes comportements et mouvements. Je suis dévoué et sérieux dans les tâches qui me sont confiées.