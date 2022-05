Messaoud BERRABAH

Tout au long d'un parcours technique et commercial réussi, au sein d'entreprises leaders d'envergure nationale, j'ai été sensibilisé au enjeux bioclimatiques planétaires auxquels nous sommes tous confrontés.

Je suis rigoureux, organisé et j'ai le sens du résultat.

Pour toutes ces raisons j'ai souhaité orienter mon projet professionnel dans le domaine des énergies renouvelables et de l'éco-construction au sein de l'ISCER.

J'ai pu de façon concrète et en corrélation avec les réalités du terrain acquérir les connaissances nécessaires applicables immédiatement, en cohérence avec le développement durable, telles que:



L'Eco-construction

La Construction Bois

Le Photovoltaïque

Le Solaire thermique

La Géothermie

L'Aérothermie

Le Petit Éolien

Le Grand Éolien

L'énergie hydraulique

La biomasse

Les réseaux de chaleur

Les Marché Publics

Les Techniques de vente

La RT2005-2012

Le Droit de l’environnement...



Je souhaite à présent intégrer une entreprise où exprimer tout mon potentiel dans l'un de ces domaines, que ce soit en France ou à l'international



Mes compétences :

Gestion de projets