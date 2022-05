Messaoud BERTACHE

Marié père de trois enfants, j'essai d'équilibré ma vie autour de : la vie de famille, l'épanouissement dans la vie professionnelle, et l'engagement dans la vie civile et associative.



1994-1998 Membre du conseil d'administration d'une association d'art martiaux (regroupant les activitées : judo, karaté, aïkido, thaïkwuendo



2007 : Brevet d'éducateur école de rugby

2009 : Brevet d'entraîneur jeune de rugby

Préparation des séances d'entraînements

Coaching lors de tournois et championnats.