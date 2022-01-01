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Messaouda BOURGHIDA

LAUSANNE

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • WAS CONSULTING - Business development manager

    maintenant

  • ADN GROUP SA - BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

    2014 - maintenant

  • MONABANQ - COMMERCIALE

    Villeneuve-d&#39;Ascq 2008 - 2009

  • EXACOD - CHEF DE PROJET ET RESPONSABLE D'INVENTAIRES

    2006 - 2007

  • EVA CONSULTING - CHARGEE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

    2005 - 2006

  • DECATHLON CAMPUS - ASSISTANTE MARKETING ET COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

    Villeneuve d'Ascq 2002 - 2003

  • BRICOMAN - CHARGEE D'ETUDES MARKETING

    Lezennes 2001 - 2002 Étude marketing nationale de la clientèle professionnelle

  • DECATHLON CAMPUS SIEGE INTERNATIONAL - VENDEUSE UNIVERS CYCLE

    1999 - 2003

Formations

  • Université Lille 1 Sciences Et Technologies (Villeneuve D'Ascq)

    Villeneuve D'Ascq 2000 - 2003 OGC

  • Lycée Louis Pasteur

    Lille 1995 - 1998 Terminale S Chimie