Messaouda BOURGHIDA

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WAS CONSULTING
- Business development manager
maintenant
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ADN GROUP SA
- BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
2014 - maintenant
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MONABANQ
- COMMERCIALE
Villeneuve-d'Ascq
2008 - 2009
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EXACOD
- CHEF DE PROJET ET RESPONSABLE D'INVENTAIRES
2006 - 2007
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EVA CONSULTING
- CHARGEE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
2005 - 2006
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DECATHLON CAMPUS
- ASSISTANTE MARKETING ET COMMUNICATION EVENEMENTIELLE
Villeneuve d'Ascq
2002 - 2003
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BRICOMAN
- CHARGEE D'ETUDES MARKETING
Lezennes
2001 - 2002
Étude marketing nationale de la clientèle professionnelle
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DECATHLON CAMPUS SIEGE INTERNATIONAL
- VENDEUSE UNIVERS CYCLE
1999 - 2003