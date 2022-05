Messaoudi Abdelkarim

Diplôme : Master en marketing stratégique et management commercial

expérience : chargé de communication promotion Marketing



Achevant mes études universitaires au sein de la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales

Souissi «Université Mohammed V de Rabat » dont laquelle j’ai obtenu mon master recherche spécialité

Marketing Stratégique Management Commercial et communication d’organisation en 2018. J’envisage

aujourd’hui d’enrichir mon parcours pédagogiques et professionnels en intégrant un établissement comme la

vôtre ou mes compétences pourraient être efficacement mises à contribution.

Agé de 25 ans de nationalité marocaine ; Titulaire d’une licence en Economie et Gestion et d’un master en

marketing et management commercial, avec la présence de divers expériences professionnelles dans des

établissements public et privée qui m’ont permis de mieux concrétiser et appliquer mes connaissance sur

terrain , stage pratique au sein la cour d’appel de Safi ; ministère de l’intérieur, management des Ressources

humaine au sein du centre hospitalier régional de Safi , Stage PFE au sein du groupe OCP SA… et des

expériences professionnelles dans des société d’intérim dans le domaine administrative et gestion des risques

de travail ; call center Accès Télé Services, agent animateur HSE au sein de la centrale thermique de Safi

contrôle et maitrise des techniques d’audit environnemental au sein de la Safi Energy Company SAFIEC, un

chargé management de qualité SOGENCO. Mon expérience dans ces différentes fonctions similaires m’a

permis de développer un sens de l’organisation pointu et d’acquérir une vision concrète du métier .aussi la

conception d’outils et de supports de communication et l’entretien des bonnes relations institutionnelles sont

autant de missions que je suis en mesure de mener à bien.

Un chargé d’orientation de promotion et communication universitaire au sein de l’Université Privée de

Marrakech UPM Office de Safi , celle-ci m’a permis d’acquérir de solides connaissances en marketing et

dans la gestion de projet événementiels que j’ai pu immédiatement mettre en pratique dans le service

communication et orientation universitaire. Grâce aux différents missions qui m’ont était confier, j’ai été

amené à élaborer et a piloter des actions de communication dans leurs ensemble depuis la prospection

contact institutionnelles avec les organismes publics privées et les contacts avec les étudiants et corps

éducatifs.

J’ai également pu développer des compétences transversales de manières concrètes et pratiques en

intervenant au travers de secteurs aussi variées que l’agroalimentaire construction bâtiment et industrie

chimique finance. Ces expériences m’ont permis de rester en contact aves les professionnelles du marketing

managers des contrôleurs mais aussi de travailler une certaine approche client sur des marchées fortement

concurrentiels. Je possède également des diplômes dans divers domaine formation dans le domaine Hygiène

Sécurité Environnement au travail HSE ; un autre dans le domaine de la gestion administratif et

management de projet organiser par le programme des nations unis pour le développement.

A la clé aussi des activités parascolaires dégagé par la participation a une formation culturelle et pédagogique

organiser en France l’année 2011, et un travail associatif riche en expériences. Tout ceci m’a permis d’avoir

une très bonne maitrise du travail avec un sens de l’organisation et un esprit d’équipe et de dynamisme..



Mes compétences :

Administrator

Gestion des conflits

Maîtrise des techniques de classification administ