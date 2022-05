Messaoudi GHENIMA

Forte de mon expérience,des connaissances juridiques, managériales, économiques réactualisées et mon parcours professionnel (en tant que pédagogue et manager) m’ont permis de développer de solides compétences d’animation, d’organisation, de management, de gestion et de communication.

Très motivée, Capable d'analyser et restructurer, d'organiser et coordonner, ainsi que de développer via diverses compétences, j'aurais plaisir à mettre mon savoir-faire au service d'un nouveau challenge! je vous invite à parcourir mon profil et à me contacter.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Management

Marketing relationnel

Microsoft Excel

Microsoft Access

ASSISTANCE JURIDIQUE

DROIT CIVIL

Droit du travail

Ressources humaines

Négociation commerciale

Développement commercial

Analyse stratégique

Analyse des besoins

Bon relationnel

Relations collectives de travail

Elaboration et suivi de dossiers contentieux