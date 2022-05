Messaoudi KADDOUR

Ingénieur en industrie alimentaire

Nous disposons des compétences suivantes :

 Maitrise du contrôle de la qualité de toutes les étapes de production des boissons, jus de fruit et conditionnement d’eau.

 Etudes d’optimisations et d’améliorations des performances des différents ateliers de production.

- Etude des périmètres de protection et équipement des forages.

- Sanitation des forages

- Procédures de contrôle

 Etablissement des :

- Procédures définissants les pratiques de production, le pilotage et la maîtrise des paramètres du processus .



- Procédures définissants les opérations de contrôle et d’essais.



- Procédures écrites pour maîtriser et étalonner les équipements de contrôle, de mesure et d’essais



- Procédures pour maîtriser les produits non conformes.



- Instructions définissants les modes opératoires de contrôle, d’analyse et d’essais.

 Réalisation des essais d’optimisation des ateliers et d’améliorations des procédés.

 Gestion et organisation des services et des laboratoires.

 Réalisation et animation des activités de formation continue au profit des cadres et techniciens des industries

-Application du système HACCP.

-Application d’ISO 9000 et ISO 22000.



Mes compétences :

Lean manufacturing

Matière Microbiologie de l’eau Identification de