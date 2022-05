Messian ANTOINE

Directeur de projet depuis une quinzaine d'année je possède une expérience dans des domaines aussi différents que la défense ou l’audiovisuel en passant par la réassurance, la retraite et l'industrie. J ai déployé des solutions progiciels ou piloté des réalisations développés en interne en partant d’une expression de besoin ou en passant par un appel d’offre. Les qualités clefs de bonne gestion de projet sont la rigueur et l'écoute, la ténacité et l'adaptabilité, la methode et le pragamatisme. Ces qualites j ai appris a les mettre en oeuvre durant mon parcours et je me propose de vous en faire bénéficier au travers d'une future collaboration.









Mes compétences :

Qualité

ITIL

Direction de projet

EasyVista