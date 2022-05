Messias DO ESPÍRITO SANTO MELO

Je suis brésilien, célibataire, originaire de Rio de Janeiro. En ce moment je suis étudiant en Sociologie à l'Université de Toulouse. J'ai l'habitude et la facilité à parler en public. J'aime m'être à disposition pour écouter et aider si possible les personnes en difficulté. J'adore aussi donner des cours de Portugais pour tous les niveaux, car j'ai des méthodes particulier et aussi professionnel d’enseignement de la langue portugais pour les personnes que souhaitent parler, comprendre, et a écrire cette langue. J'ai l’expérience à développer des cours de soutien aux élèves en difficulté dans des quartiers défavorisés dans la ville de Rio de Janeiro. J'aime aider à la préparation d’opération de soupes populaire hebdomadaires pour le gens défavorisé.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Traduction en portugais français