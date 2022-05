Messina JEAN-MARC

Je dirai que je suis quelqu'un de très sociable, n'ayant jamais eu de mal à m'intégrer dans des équipes déjà existantes.

J'aime prendre des responsabilités lorsque cela me parait nécessaire, autant que m'appliquer sur mon travail. Je ne suis pas perfectionniste mais j'aime ne laisser aucun flou et comprendre parfaitement ce que je fais, afin de ne pas revenir deux fois sur une même tâche.

Ma passion pour les sciences et la technologies m'a été transmise par mes parents et mes amis, c'est ainsi que je suis avec grande attention toutes les évolutions techniques de l'informatique, l'astronomie, la mécanique...

Je suis enfin quelqu'un de très ordonné : j'aime que les choses soient à leur place afin de ne pas perdre de temps à les chercher lorsque j'en ai besoin.



J'aime m'appliquer et comprendre à 100% ce sur quoi je travaille, ma conscience professionnelle me pousse à ne laisser aucun flou et aucun travail non terminé.



Je bénéficie de l'envie d'apprendre toujours plus couplé à une expérience de 2 ans en tant qu'administrateur réseau en alternance m'apportant la pratique de la théorie apprise en cours où j'étais dans les trois premiers de la promotion durant les deux ans.

Ma faculté d'analyse a toujours su surprendre les gens avec qui je travaille qui trouve que je pose toujours des questions très pertinentes.