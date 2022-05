Messouk MOSTAFA

Présentation



Traiteur marocain & international pour toutes les occasions, petites et grandes, de votre vie privée ou professionnelle.

La société EVENT PICOLO Traiteur vous accompagne dans la mise en œuvre de vos événements :

 Cocktails

 Réceptions

 Séminaires

 Repas d’affaire

 Repas de fêtes

 Mariage

 Soirée de Gala

 théme

 Dîners de chandelle

 Banquets

 Restauration des Foires

 Exposition de chapiteaux

 Anniversaires

 Baptêmes

Collectivités…, et répond à vos besoin en matière d’originalité grâce à une équipe de confiance dédiée à la réussite de vos événements en vous promettant une qualité de l’accueille et du service, une gastronomie originale, art de la table design, ainsi qu’une mise en scène inventive.

Participer à la réussite d'une fête avec nos mots d'ordre: Passion, Créativité,

Qualité et Professionnalisme pour des Réceptions Inoubliables.

Nous serons à l’écoute de vos désirs et budget.



contact nous sur: 0661199312

eventpicolo@gmail.com