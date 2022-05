Mestreau MURIELLE

Accueil et orientation de clients : adaptation de sa communication selon le public.

Capacité d’analyse, réactivité et grande disponibilité.

Coopérative : sait travailler en équipe et établir de bonnes relations avec autrui.

Sens de l’initiative.

Sait gérer, arbitrer et résoudre les conflits.

Capacité à conduire un entretien téléphonique,maîtrise des techniques de questionnement.

Sait établir un diagnostic et proposer des solutions.

Organiser une documentation, faire une recherche, constituer un fichier et l’actualiser.

Maîtrise des outils bureautiques et applications informatiques de l’activité.

Maîtrise des nouvelles technologies interactives



