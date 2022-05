Metahri FARID

D' Inspecteur des impots à la comptabilité et l' Audit, je me suis retrouvé dans mon element en y integrant le Conseil Fiscal. Durant ma Carriere professionelle, je fus :



- Chef de service Fiscalité ( SOTRAMO 1984-1985 )



- Responsable Administratif et Financier du projet de Bouzedjar

pour la construction du Port de pêche. ( SOTRAMO 1985-1986 )



- Chef de Département Fiscalité et Audit (ECO ex DNC 1986-1992)



- Chef de Département Audit en charge de la Fiscalite (CELPAP Mosta

ex SONIC 1992-1998), avec une periode d' Interim au poste de

Directeur Financier de 06 mois.



- Chef de Mission Cabinet Boulahdour ( Filialisation des ORAVIO,

Commissariat aux comptes des ERIAD.....)