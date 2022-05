Je suis TOURE METAN GILBERT, Ingénieur en Ressources Humaines et Communication obtenu au Groupe Management Informatique, Sports et Arts (MISA) d’Abidjan (2 Plateaux) et titulaire d’une licence en Droit Privé (droit social) obtenu à l’Université de L’Atlantique (UA) d’Abidjan (2 Plateaux).



Je sais pouvoir développer toutes les responsabilités et missions liées au poste proposé.



J’ai d’abord été embauché par la SOTRA (Société de Transport Abidjanais) en tant que Chef de Lignes en Février 2007. J’ai ensuite été nommé au poste de Chargé de la Discipline à la Direction du Développement des Ressources Humaines (SOTRA), puis en tant que Chef de Section Gestion Prévisionnelle des effectifs où je gérais un effectif de trois mille six cent (3600) agents. J’ai ensuite offert mes services à la Société de Commerce et de Transport (SOCOTRA) en qualité de Responsable des Ressources Humaines, après un licenciement collectif, en octobre 2012. Depuis le 18 octobre 2012, je suis Responsable des Ressources Humaines à FLEET CONTROL COTE D’IVOIRE. Aimant les challenges, je crois disposer d’atouts importants pour occuper le poste que vous proposez.



Je souhaite donc vous offrir mes compétences techniques, personnelles et joindre ainsi mes ambitions à vos besoins.



En saisissant cette opportunité dans un domaine où je pense détenir une forte marge de progression, j’aspire ainsi à relever de nouveaux défis.



Sociable et rigoureux et sachant travailler sous pression, mon expérience m’a appris à être méthodique, créatif et courtois tout en sachant m’insérer dans une nouvelle organisation.



Restant à votre disposition pour de plus amples informations sur mes motivations, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.







Metan TOURE





Mes compétences :

GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

GESTION DE LA PAIE

Recrutement

GESTION DES RELATIONS SOCIALES

CHARGE DE LA DISCIPLINE

Communication interne

Formation

GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS