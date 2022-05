Metis BOYER

Convaincus par l'expérience professionnelle que l'on peut conjuguer nourrir son prochain et protéger la terre de nos enfants, je veux croire que tous ensemble, à sa vraie place, on peut prolonger le destin de l'Homme. Spécialisé en agro-tourisme bio, polycultures élevages tropicales, notamment médicinale, et, maintenant disponible à exposer, aider, remplacer pour toutes actions contribuant à un avenir plus optimiste. Puisque le végétale et l'animal utilisent le même langage universel, je m'attends à tous théâtres géographiques exigeant mes compétences en terme de développement, d'accompagnement, de justification ou de protection dans le domaine biologique. Dans l'absolue et par affinité, prêt à m'exporter pour 5 ans dans la protection des animaux sauvages en terres africaines.