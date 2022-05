La société Suisse Metrohm, leader sur le marché de l’analyse des ions, place la Recherche et le Développement au centre de ses priorités d’investissement. Toujours à la pointe de l’innovation et à l’écoute des utilisateurs, l’ensemble de sa gamme d’appareils témoigne de l’engagement régulier de Metrohm dans la qualité.



Metrohm France, créée en 2002, s’inscrit totalement dans la philosophie Metrohm. Aujourd’hui, implantée au cœur du pôle technologique de Courtaboeuf, dans l’Essonne, Metrohm France dédie l’organisation de son siège social, fort de plus de 1.700 m2 de locaux dont 250 m2 de laboratoire d’essai, à ses clients.

Les gammes d’appareils Metrohm comprennent :

La potentiométrie

· Titreurs potentiométriques

· Titreurs Karl Fischer

· Logiciel de titrage

· pH-mètres, conductimètres

· Electrodes

La chromatographie ionique

· Compact ou Modulaire

· Colonnes de séparation

L’électrochimie

· Potentiostats/Galvanostats

· Analyse de traces (polarographie)

· Analyse des additifs dans les bains de traitement de surface (CVS)

L’automatisation de laboratoire

· Préparation des échantillons

· Filtration, dilution, pesée, etc…

La mesure de stabilité des huiles et Biocarburants

· Rancimat

L’analyse en ligne (Process)

· On Line ou At line

La spectroscopie proche infrarouge NIR

· On Line, At line ou en laboratoire

Le Service Metrohm

· Installation,

· IQ/OQ,

· Contrat d’entretien,

· Service Après-Vente,

· Formation

Des réseaux de vente spécialisés associés à un Service Après-Vente de proximité, garantissent au quotidien l’expertise et la qualité de service Metrohm.

Votre satisfaction est notre ambition quotidienne !



Mes compétences :

Analyse Karl Fischer