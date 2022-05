Metrot OLIVIER

1998 - à ce jour : Directeur Général dans le sport (école de parachutisme)

Responsable : sécurité-technique-gestion administrative et financière-formation



1989 -1997 : Directeur de production (Inox)

Responsable : Ligne de production - assurance qualité - essai et normalisation - recherche et développement - développement d'une filiale à Boston (USA)



1995 - 2015 : Président de commission sécurité au sein de la Fédération Française de Parachutisme





1986 - 1988 : Responsable dans l'industrie des onduleurs (conception et production)