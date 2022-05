Mette ERIC

Compétences acquises

Vend l’intégralité de l’offre et des services dans le respect de la politique Commerciale

Optimise la rentabilité du portefeuille client

Enrichi et développe durablement son portefeuille client

Développe son niveau de connaissances et de compétences en utilisant les outils d’information internes et externes

Aptitude d’Analyse et de Synthèse

Etablit les classements pertinents en fonction des prix marché

Capacité d’adaptation, Esprit de compétition, Force de proposition, Sens relationnel, Esprit d’équipe, Rigoureux.



Parcours professionnel





2007 à 2011 : Chargé de développement Commercial Entreprise REXEL Dép.06,83,13,30,34,04,05,26,07 et 84.



Actions et réalisations : Développement et gestion du portefeuille clients des 60 agences du Paca, Analyse des besoins, Formation des équipes de vente et accompagnement sur le terrain, Négociation commerciale d’achat et commande.Ca global 5 Millions D’€uros



1999 à 2007 : Technico-commercial SA CAMPENIO grossiste électroménager tv hifi Dép. 13, 83,06.



Actions et réalisations : Développement et organisation de la croissance par de la fidélisation et de la prospection clients



1998 à 1999 : Chef de rayon grande distribution Photo, Téléphone, Pem CARREFOUR Mayol



Actions et réalisations : Organisation, animation, formation et gestion d’une équipe de 20 collaborateurs avec un esprit d’efficacité et de développement individuel et collectif.





1990 à 1997 : Chef de Rayon CONNEXION la Valette





Actions et réalisations : Administration de l’accueil et de la prise en charge des clients, élaboration du plan de vente, suivie et analyse des résultats pour dynamiser la maitrise des achats ,management d’une équipe de trois collaborateurs dans la construction et la mise en valeur de l’offre commerciale, suivi et mesure de l’équipe sur la cohérence et la clarté ,gestion de la qualité et de l’efficacité du service client dans le souci d’offrir aux clients des produits de mérite.





1988 à 1990 : Responsable des ventes tv, hifi, vidéo, électroménager PHONOLA la Valette



Actions et réalisations : Conseille et vente auprès d’une clientèle de particulier, gestion des Stocks





1985 à 1988 : Technico-commercial sédentaire tv, hifi, vidéo BERT ELECTROMENAGER

Actions et réalisations : Conseille et vente auprès d’une clientèle de particulier, aménagement de la surface de vente







Formations

Continue



-Niveau Bac pro commerce

- Formation management école Carrefour