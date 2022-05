Mette MORSKOGEN

Pour une meilleure image et une meilleure visibilité !



www.perle.no



AGENCE DE DESIGN INTERNATIONALE



• Agence multiculturelle et clients internationaux (diversité, synergie)

• Située en France (Aquitaine)

• Pureté et fraîceur : dynamisme, innovation, authenticité



SAVOIR-FAIRE FRANCO-SCANDINAVE



www.perle.no



• Stratégie

• Design

• Concept

• Communication



Pour avoir une meilleur image et une meilleure visibilité - le choix du partenaire est important !



www.linkedin.com : http://www.linkedin.com/profile/view?id=6488372&trk=tab_pro



Mes compétences :

Communication

Design

Stratégie