Metz FREDERICK

Riche d' une expérience de 20 ans dans un groupe leader dans le monde du luxe, dont 15 au service formation (où j' intervenais entre autres sur les formations vente, la culture Société et l’intégration des nouveaux collaborateurs) des études de sciences de l’éducation, de communication et de théâtre,, je suis persuadé que toute démarche de développement d'une organisation se doit de placer au centre de ses préoccupations l’épanouissement des individus qui la compose.

Convaincu que l'échange est la base de tout enrichissement et, afin d'être le plus efficace possible, en tant qu'accompagnant et "développeur" des compétences, je suis ouvert à toutes les techniques, à tous les courants .

Lors de mes interventions, j'utilise souvent comme outil la PNL (je suis Maître-Praticien), l'Analyse Transactionnelle (101 et 202), la CNV, les Techniques théâtrales, le Strory-Telling,l'Ennéagramme et d'autres ...

Bonne journée et à bientôt !





Mes compétences :

Bilan de carrière

Communication

Communication et Management

Formation

Formation de formateurs

Luxe

Management

Vente