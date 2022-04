Karine FREDERICK

J'ai un parcours atypique pour un contrôleur de gestion.



En effet, j'ai commencé en tant que responsable d'une équipe ADV pendant 8 ans dans une société d'emballages (25 K€ pour la filiale, 665 K€ pour le groupe). Au fur et à mesure j'ai bifurqué vers le contrôle de gestion commercial dans cette société.



Mon goût des chiffres, l'attrait pour l'analyse et le role de pilotage que celui ci comporte a confirmé ma voie ,j'ai quitté ma société pour faire du controle de gestion à 100%.



Ayant néanmoins le besoin de contact et souhaitant maintenir une dimension internationale (je parle couramment anglais, espagnol, allemand et italien), je me suis tournée vers le controle de gestion opérationnel ou central dans des entreprises à structure dynamique et en pleine restructurations.



J'aime en effet les challenges et les univers complexes !



Mes compétences :

dynamique

Gout des chiffres

International