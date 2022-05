Metzger DOMINIQUE

Organiser Séminaires et Réceptions sont nos activités permanentes dans le château...



Du sur mesure au calme et en pleine nature.

Pour organiser un séminaire de direction, une formation, une présentation de produit ou de campagne, une séance de coaching ou une session de team building.



Nos salles, aménagées dans les anciennes écuries, sont toutes à la lumière du jour avec vue sur le parc ou la cour d’honneur.

Elles sont entièrement équipées high tech : vidéo projecteur, écrans, sonorisation, connexion Wifi et filaire, téléconférence.



Pour les amateurs, la cave du château contient des trésors de grands crus de bordeaux.



L’hébergement comprend 19 chambres chaleureuses et confortables remises à neuf.



Mes compétences :

Business

Coaching

Formation

golf

Show room

Team building

Théâtre

Tourisme