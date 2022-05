Meubles Massif Affaires existe depuis 1995, à Cahors 46000 et à Montauban 82000 et maintenant sur internet . Nous achetons et vendons des meubles de qualité en bois massif venus du monde entier, notamment des meubles exotiques (Asie,Chine,Inde) des meubles rustiques et campagnards (France, Europe, Chine), ou de meubles contemporains (France, Europe, Asie) ou en fer forgé. Particulièrement soucieux du respect de la nature, Meubles Massif Affaires vend également (en boutique et sur le web site) du mobilier de très bonne qualité en bois écologique (Hévéa massif = bois de plantation pour produire le latex). Plusieurs teintes sont possibles sur ces 400 meubles écologiques.

Les meubles en chêne massif que Meubles Massif Affaires propose sont actuellement de fabrication française et italienne d'ebenisterie haut de gamme.

Nous proposons uniquement du mobilier de qualité moyen et haut de gamme. Nous ne faisons pas de bas de gamme.





Nouvel outil pour les clients : MEUBLES-MASSIFAFFAIRES.COM

Depuis 2009, Les affaires d'intérieurs s'ouvrent vers l'extérieur avec le site de ventes de meubles en bois massif.

60% des articles de Meubles Massif Affaires deviennent accessibles par Internet, avec une livraison partout en France ( soit plus de 1600 meubles, chaises, Fauteuils et objets de décoration à acheter sur le site).





Depuis 1995 notre objectif est de démocratiser le beau, la qualité des meubles au design contemporain, campagnard, exotique, industriel, etc., à Montauban depuis 2001, toujours en activité, Cahors (créé en 1995, vendu en 2011 et toujours en activité), Caussade (créé en 1998 et vendu en 2008, puis cessation d'activité du repreneur), et sur le web depuis 2009 (www.meubles-massifaffaires.com)



Chez Meubles Massif Affaires à Montauban, à Cahors ou sur le web, vous trouverez assurément de bonnes affaires, sans oublier la qualité.

Le concept est très économique.

INFO IMPORTANTE : les prix à emporter à Montauban sont plus économiques et sont visibles au panier = > Pour connaître les prix pratiqués au magasin de Montauban = > sélectionnez vos meubles au panier, puis cochez "Remise enlèvement à Montauban". Non seulement le transport disparaîtra du panier, mais aussi le prix des meubles diminuera, jusqu'à -20% selon les meubles)



Meubles Massif Affaires, c'est la bonne adresse pour acheter des meubles de qualité (design contemporain et autres styles), des objets, etc aux meilleurs prix.



