Meunier THONY

Après 10 ans en tant que carrossier peintre poids lourds et automobiles en atelier, j'ai créé ma société. Non pas en carrosserie peinture, mais en agent commercial mutli cartes. Ne souhaitant pas m'éloigné de mon premier métier, je reste avec du matériels et autres produits concernant le milieu automobile, industrie et peinture.

Fort de mes années d'atelier, je vous conseille sur vos projets d'achat de matériels ou produits consommables.

Je n'ai pas fais d'étude de commerce, mais pour vous le principal n'est il pas de savoir de quoi t on parle ? Ou d'avoir juste un commercial pour vendre ?

Ma politique : Etre à l’écoute du client et lui proposer la meilleur solution tout en faisant attention au budget. Ma pub, c'est mes clients. Un mauvais conseil ou une mauvaise installation et la mauvaise pub arrive.