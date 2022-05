Meurmans VINCENT

SRRL Kleyer Assurances et Services est active dans le domaine de l'assurance et des crédits pour le particuliers et les indépendants.



Indépendant et commercial dans l'âme, mon parcours professionnel m'a permis de faire ce que j'aime le plus : être en contact avec des gens.



Du Crédit Communal à mes débuts, en passant par Ténériffe, j'ai accumulé expérience et autonomie pour me lancer dans la constitution d'une SPRL qui est la suite logique de mes activités professionnelles.



Secrétaire de l'ASBL " Commerce Cointois ", membre de l'ASBL " Fête du Champagne " ( qui se déroulera le 2 me w-e de mai 2008 à Corswarem - Berloz ), président de 2 clubs de futsal à la RIL.



www.pv.be/kleyer_assurances_et_services



Mes compétences :

Assurances

buisness