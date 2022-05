Mevena L'HELIAS

Ayant obtenu depuis janvier 2010 le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, je travaille actuellement dans une Étude de la périphérie rennaise.

Grâce à une expérience de plus de 7 ans, j'ai pu approfondir mes connaissances notamment dans les domaines suivants :

- Rédaction d'actes en droit immobilier, droit de la famille et droit commercial.

- Réception et conseil des clients.

- Collaboration directe avec les différents intervenants aux dossiers (confrères, banques, assurances, etc...).

Je suis actuellement en cours de rédaction du rapport de stage du CFPN que je compte déposer et soutenir pour la fin de l'année 2014.