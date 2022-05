Mévéric TISSET

Bonjour,



Je suis un homme de 25 ans, titulaire d'une licence informatique en Technologie de l'Information et de la Communication option Administrateur Réseau d'Information et Communication. Motivé, sérieux et assidu, je serais un atout pour votre entreprise.



Mes compétences :

Informatique

Internet

Administration réseaux

Développement informatique

XML

SQL

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

JavaScript

Java

HTML

Dynamic Host Control protocol

Cascading Style Sheets