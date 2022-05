Mevin Gorayah

Bienvenue sur mon profil,



Je suis Mevin. J'ai une douzaine d'années d'expérience dans les divers domaines de la pub et du design. J'ai récemment décidé de quitter mon dernier poste de Creative Senior Designer et de me mettre à mon compte afin de mieux servir mes clients et m'exprimer. Je profite de ma propre gestion de mon temps afin d'optimiser mon état créatif et mes services professionnels.



J'ai eu la chance de travailler dans des sociétés spécialisées mais différentes, me permettant ainsi d'explorer les différentes facettes du monde publicitaire et du design.

J'ai pu ainsi travailler pour des sociétés expertes en publicité créative, en branding, en prépresse, en design web, en illustration, en packaging, en impression large format, en habillage de véhicule, en design textile et en infographie. Durant mes années dans les agences, j'ai aussi travaillé sur des projets en freelance dans différents pays qui ont ajouté à ma valise de compétences d'autres outils, méthodes, approches, tendances et spécialisations contribuant à mon profil atypique.

Mes services freelance à travers le monde m'ont donné une liste de clients qui ont toujours été pleinement satisfaits. Je me suis forgé une expérience internationale grâce à des clients en France, aux USA, à Dubaï, en Australie, en Grèce…



Je reste assoiffé de connaissances et je me mets 'à jour' aussi souvent que je le peux pour non seulement approfondir mon bagage technique et élargir ma culture graphique, mais surtout travailler grâce à la somme de mon travail à ma propre identité artistique.

Je suis méticuleux et cultive ma fibre artistique. J'ai la conviction de mes idées et obtient les résultats attendus. Je privilegie l'intégrité et le professionalisme.

Ma longue expérience et la passion pour mon métier me permettent de proposer des travaux originaux, réfléchis et attirants.

Maintenant équipé comme il se doit et disponible comme il le faut, je souhaite rencontrer des clients serieux nécessitant mes services au niveau strategie communication, design, branding, publicité, etc.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations additionelles.



Créativement,



Mevin Gorayah

Creative Services Provider



Mes compétences :

Créatif

Expert

Consumer Insights

Strategie

Efficacité individuelle et collective

Conception

Intégrité

International

Chef de projet

Branding et publicité

Tendance de communication et de consommation

Professional

Bilingue Anglais Français

Results oriented

Réalisation graphique

Freelance