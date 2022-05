Meyer OBADIA

Je suis un entrepreneur.





J'ai depuis toujours travaillé dans le domaine commercial et marketing dans lequel j'ai acquis de nombreuses expériences.



Aujourd'hui, je développe une activité de communication points de ventes et évènementiel avec une équipe dynamique et compétente,

Destiné aux agences de communications et aux annonceurs



La société PLV EXPO s'investit aussi dans le développement durable avec des solutions innovantes.



Découvrez les offres de PLV EXPO sur le:

Retrouvez nous sur Facebook :

http://www.facebook.com/pages/PLV-EXPO/160113754023164



Et sur Linkedin:

https://www.linkedin.com/profile/view?id=227553294&trk=nav_responsive_tab_profile



Mes compétences :

Anglais

Commercial

Communication

Créatif

Développeur

Encadrement

Evénementiel

Facebook

Kakémono

Négociation

PLV

Salon

TOTEM

Vente

Viadeo

Créativité