Mezeli noureddine , HSE Supervisor with a good communication skill in English language

includes verbals and technical vocabulary in petroleum,mechanic, electrical and power field.



Mes compétences :

Norme HSE

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Construction site

translation skills

accounting skills

Warehouses

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Risk Assessment

Rig Moves

Firefighting