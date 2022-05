Mezghouti ISAM

Nous somme

une entreprise de Travaux de Bâtiment tout Corps D’état et de Travaux Publique

et Hydraulique et nous proposant nos services a toute personne et entreprise

prive ou publique désirant faire des travaux dans les domaine des travaux

publique et le bâtiment, en est a votre service pour tout travaux de :

réaménagement d’appartements, décoration, construction de villa, Aménagements

de locaux commerciaux, plate forme, tout travaux de peinture, plomberie,

électricité, maçonnerie etc.… nous acceptons même les petits travaux. Nous

acceptons la sous-traitance et les partenariats la collaboration et

l’association.

Notre

Entreprise dispose de plusieurs équipes d’ouvriers et d’ateliers permanant qui nous

assurent différentes prestations La liste suivante est sujette à un

renforcement d’effectif suivant consistance du projet.

contacte siterenovation@yahoo.com



Mes compétences :

diplome le de la decoration traditionnel