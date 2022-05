Bonjour,

Je m'appelle Mezhane Nlend, j'ai 18 ans et je suis actuellement en première année de DUT Techniques de Commercialisation à l'IUT de Tarbes .

A la fin de ma formation, j'aimerais poursuivre mes études jusqu'au Master 2 et si possible dans le domaine de l'Hôtellerie/Tourisme .

Mes centres d'intérêts sont le sport (je pratique la danse depuis mes 4 ans) le cinéma, je suis ouverte à tous les genres aussi bien les productions américaines que les films indépendants. J'ai une véritable passion pour les voyages et l'apprentissage de nouvelles cultures . Plus particulièrement, depuis mon plus jeune âge je suis très attirée par la culture indienne et j'apprends même en ce moment l'Hindi.



Sur le plan personnel, j'ai pour projet à la fin de mes études de partir 1 an en Inde en mission humanitaire .





Mes compétences :

Conseil

Autonomie

Ambition

Contact client