Bonjour je m'appelle Mezhane NLEND , j'ai 19 ans , je suis actuellement en première année de DUT Technique de commercialisation à l'IUT de Tarbes . Je compte néanmoins me réorienter l'année prochaine pour faire une licence Lettres,Littérature et Civilisation Etrangères en Anglais .



Je suis à la recherche d'un job d'été pour acquérir une nouvelle expérience professionnelle et me responsabiliser .

Dans un avenir proche, j'aimerais beaucoup travailler dans l'enseignement .



Mes compétences :

BAFA