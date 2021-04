Meziane MAHMOUDIA

MAHMOUDIA Meziane

Formation d'ingénieur électronique/électromécanique (contrôle industriel) -12 années d'expérience.42 ans marié

Ayant de l'expérience dans le commercial ,Marketing, communication, gestions administratives.ayant travaillé dans les secteurs: suivant

1. Eau potable;

2. Assainissement, épuration

3. chantiers, notamment les montages industriels, les maintenances matériels et logiciels en passant par l'instrumentation et l'automatisation.

4. l'exploitation

5 Compression de Gaz

mon Éveil à appliquer les consignes de process sous l'égide des normes de santé de sécurité et environnementales sont des essences majeurs pour envisager ma candidature en général et aspirer à des postes en études et ingenierie tout comme pour les réalisations dans le but de me stabiliser avec un CDI et exploiter mes compétences professionnelles dans un intérêt commun avec mon employeur.



Mes compétences :

Autocad

Mécanique

Management

Gestion de projet

SolidWorks

Qualité

Amélioration continue

Informatique

Recrutement