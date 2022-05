Je suis mfadal filali j;ai 26ans MARIE je suis marocain j;habit al ksar el kebire.j;ai N bac sience expérimental,diplom en construction métallique,certificat en CN et maintenant préparer autocad et archicad,mon experience 8 mois de stage ou sien de la societer wafa clim en département technicien,(tolorie et découpage)et 1 ans et 3 mois de travail ou sien de la société yazaki,1 Ans et 3 Mois de travail ou sien de la société DL AEROTECHNOLOGIE (spécialiser en fabrication de pièce aeronotique),1 mois de stage ou sien de la sosiete dl aerotechn a machin commende numérique RAMBODI de 5 axe.de puis 19/12/2011 travail au sien de la sosiete RENAULT NISSAN fonction OPS toilerie ayons bon formation de haut niveaux en l'organisation et de gestion d’atelier plus(planification et l’amélioration de chaque opérateur en fonction de post...)



apw

secouresme

securiter

dexteriter

outil de base qualite

formation de EPI (EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION)



Mes compétences :

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

DAO

Dessin

Dessin industriel

EXCEL WORD POER POINT

Microsoft Excel word