Télémarketing



MH DeltaMarkets , une agence de télémarketing spécialisée dans le BTB & BTC, prend en charge la réalisation des campagnes d'appels sur mesure :

Prospection téléphonique

Vos commerciaux sont alimentés en rendez- vous qualifiés. Un premier pas chez vos prospects.

Détection de projets qualifiés

Vos équipes se concentrent sur les leads ready for sales. Un programme de lead nurturing permet également d'accompagner la maturation des projets pour augmenter le nombre de projets qualifiés.

Qualification de leads de vos actions

Nous contactons rapidement les prospects ayant manifesté un intérêt pour vos offres (site internet, salon, mailing, ..). Vos équipes se concentrent ainsi sur les opportunités, projets ayant un réel impact sur le chiffre d'affaires.

Relance de devis

Votre taux de signature augmente.

Relance de clients dormants

Ces actions de relance sont très rentable, le téléphone est interactif et offre un contact personnalisé et permet un feed-back immédiat.

Relance d'invitation salons et/ou événements

Plus de visiteurs qualifiés confirmeront leur participation à vos activités

Enquête de satisfaction

Le questionnaire est défini pour identifier les zones de progrès et des opportunités de CA additionnels.